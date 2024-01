Capello: “Inter la più forte e favorita, ma occhio alla Lazio. Sarri si lamenta e… vince”

In collegamento a Sky Sport, Fabio Capello ha parlato così verso Inter-Lazio di domani in Supercoppa Italiana: “La squadra più forte è l’Inter, Sarri piange e anche giustamente per me, nonostante la Lazio viva un buon momento. Io esalto continuamente l’Inter e lo sapete, ma si perde anche da favoriti. Il calcio è imprevedibile lo sappiamo. 30% di possibilità di passare per la Lazio? Si lamenta e vince in questo periodo, lo ha fatto ancora, forse è la chiave giusta, non dargli responsabilità”, le sue dichiarazioni.