Inter, assalto alla Supercoppa, Inzaghi punta sull’arma fasce: numeri importanti dalle corsie

"Complessivamente dagli esterni in rosa sono nati fin qui 6 gol e 13 assist e l’accelerata sul mercato invernale per portare Buchanan a Milano è stata studiata proprio nell'ottica di aumentare il carico e assecondare schemi che ormai la squadra esegue a memoria. Questo fattore in ottica Supercoppa può diventare determinante, per adottare anche in Arabia Saudita soluzioni tattiche già rodate e avere le meglio nei confronti individuali".