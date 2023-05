Capello: “Milan ha reso all’Inter tutto troppo facile. Nerazzurri di qualità”

L'analisi dell'ex allenatore su quanto successo nella prima parte del doppio confronto tra le milanesi: in palio la finale della Champions

A Skysport, dopo la vittoria dell'Inter nella semifinale di andata di Champions contro il Milan, Fabio Capello si è soffermato sugli errori della squadra di Pioli, soprattutto nella prima parte della gara, quando i nerazzurri hanno segnato i due gol della serata. «Il centrocampo rossonero non ha fatto mai filtro, sembravano le partite del Milan prima di passare a tre. La qualità dell'Inter era superiore e ha creato problemi alla squadra di casa. Il confronto fa crescere e fa commettere meno errori. Per i rossoneri serve questo perché sono arrivati troppi errori da parte loro: hanno reso le cose troppo facili per l'Inter. Non c'era aggressività. Non si vince solo attaccando, serve equilibrio per vincere, senza quello non si vince. E l'Inter ha avuto qualità ed equilibrio e determinazione. Il Milan nel secondo tempo ci ha messo determinazione, ma ha concluso poco».

«Il Milan per battere la formazione di Inzaghi dovrà fare una grande gara senza commettere errori. Se giocherà come sta giocando, con leggerezza, mancanza di determinazione, con i nerazzurri che ogni volta che avevano palla tra i piedi potevano fare quello che volevano mentre ai rossoneri questo non è stato concesso. Pioli deve inventarsi qualcosa di diverso, studiare studiare e studiare, parlare e parlare con i giocatori perché deve confrontarsi. La difesa non può commettere certi errori, l'hanno resa troppo facile all'Inter», ha sottolineato l'ex allenatore milanista.

«Il meglio di questa partita - ha concluso l'allenatore - è stata tutta l'Inter. Una squadra che ha pressato, ha giocato a grande ritmo, che ha creato problemi, non ha sofferto in difesa, ha segnato due gol ma potevano segnare di più. Non poteva essere facile giocare tutta la partita allo stesso ritmo, ma soprattutto ha dimostrato qualità. Se gli dai spazio, la qualità dei suoi giocatori si fa vedere e ti mette in difficoltà. Diventa veramente troppo forte. Il peggio è il non filtro fatto dal Milan contro l'Inter in mezzo al campo. I nerazzurri hanno giocato bene, ma in mezzo al campo non c'era filtro».

(Fonte: SS24)