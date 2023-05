Dzeko: “City in finale? Mi piacerebbe. Ma c’è ancora il ritorno: peccato per il terzo gol”

Edin Dzeko , a Skysport, ha parlato della vittoria nerazzurra nell'andata dell'Euroderby, lui che ha segnato il gol dell'uno a zero. Il bosniaco, come Inzaghi, e come i suoi compagni, sorride al pensiero della finale ma resta con i piedi per terra.

Mi piacerebbe, lo spero. Diciamo che non stiamo pensando così avanti. C'è ancora il ritorno e a me è successo di perdere al ritorno in una semifinale di Coppa. Però non è una gara che giochi ogni giorno, tanto più che è un derby. Siamo stati aggressivi fin dall'inizio, abbiamo imposto il nostro gioco e siamo stati fortunati nell'aver trovato i due gol subito e poi sfortunati per non essere riusciti a trovare il terzo. Ma siamo soddisfatti per il risultato.