Capuano: “Juve, scudetto dal valore assoluto notevole. Inter, gap ridotto: Conte…”

Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, il giornalista Giovanni Capuano ha parlato così dello scudetto della Juventus:

“Lo scudetto lo vince la Juve e non lo perdono le altre e lo vince la Juventus con pieno merito. Ogni altro dibattito su chi abbia giocato meglio prima o dopo si azzera, è difficile che emerga un verdetto sbagliato. A me sembra la somma di tante mezze perfezioni o imperfezioni. E’ uno scudetto meritato, l’Atalanta fa il record di punti, la Lazio idem nella storia moderna e anche l’Inter ha fatto più punti rispetto agli ultimi anni. Questo scudetto secondo me ha un valore assoluto notevole, bisogna anche dire la verità: la Juve non gioca bene, con il Lione sembra scontato ma ci dobbiamo ricordare che all’andata è finita 1-0 che è un risultato maledetto, perché se prendi gol è un inferno”.

RIMONTE INTER – “L’Inter le ha subite ma le ha anche fatte, come a Parma. Conte ha rispettato una delle missioni che aveva, ossia far fare un miglioramento misurabile. Il gap con la Juventus si è ridotto, penso che l’Inter abbia perso lo scudetto a gennaio e febbraio e non dopo la ripresa del campionato. In quel mese e mezzo in cui ha ottenuto poche vittorie, poi post-lockdown ha proposto gli stessi pregi e vizi della parte prima. Poi ci sono partite buttate via come quelle col Sassuolo o Bologna. L’Inter ha avuto una cadenza di calendario complessa da gestire, penso alla trasferta dell’Olimpico e non stava più in piedi nella ripresa”.