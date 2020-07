Capuano: “Conte? A differenza di quello che dice l’Inter ha peso politico e in Lega è…”

Stanno facendo molto rumore, in queste ore, le dichiarazioni rilasciate da Antonio Conte al termine di Roma-Inter. L’allenatore nerazzurro, infatti, dichiarando “se c’è da tirare uno schiaffo, lo prende sempre l’Inter. E’ successo in passato ed è così anche ora“, ha richiamato un passato vergognoso per il calcio italiano. Non solo: da ex juventino e da idolo della tifoseria bianconera, Conte sembra aver dato una mazzata al suo passato. Una rottura per certi versi inaspettata, che Giovanni Capuano, tra le righe di panorama.it, ha analizzato così:

“La furia con cui nel post partita dell’Olimpico ha travolto tutto e tutti (…) rappresenta anche uno strappo deciso e forse definitivo con il suo passato bianconero (…). Un riferimento, quello al passato, che mette Conte sulla scia di Mourinho e Mancini (…). Lo sfogo di Conte, però, coinvolge anche il lavoro di Marotta e del club. Che, a differenza di quanto detto da Conte, sono ben presenti in Lega e non assenti come peso politico (…). Al di là della rabbia sembra quasi che Conte abbia acceso le polveri scendendo in guerra con la sua vecchia società, armandosi in vista di una stagione che si giocherà anche sui piccoli particolari (…)“.

