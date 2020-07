VIDEO / Rampulla: “Messi all’Inter? Sarebbe un errore come CR7 alla Juventus. Con quei soldi…”

Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Michelangelo Rampulla, ex portiere della Juventus, ha espresso le sue perplessità in merito all’eventuale approdo di Messi all’Inter:

“E’ inutile andare a prendere giocatori a 34 anni per far fare 2/3 anni e spendere centinaia di milioni di euro. La programmazione va fatta con centinaia di milioni ma con quei soldi puoi comprare 6/7 giocatori forti e che ti posso garantire un futuro vincente”.

CR7-JUVE – “Se facciamo un discorso di marketing va benissimo, ti aiuta a vendere magliette e recuperare i soldi spesi. Se metti Ronaldo in una squadra vincente, continua a vincere. Con Ronaldo anzi, forse han vinto qualcosa in meno. Si sta giocando solo per Ronaldo, non solo per la Juve. Si sta giocando perché diventi capocannoniere e non perché la Juve batta il Lione, vinca la Coppa Italia che non ha vinto così come la Supercoppa. Quando arrivano questi campioni, accentrano troppo e il calcio è uno sport di squadra, vince la squadra, non vince un giocatore da solo. Certamente ti aiuta ma da solo non vince nessuno”.