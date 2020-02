Carbone: “Derby emozionante”. Galante: “Classifica? Guardiamo a noi”. Ventola: “Inter favorita”

Un grande trio a Inter TV per parlare del derby tra Inter e Milan. Ai microfoni del canale ufficiale nerazzurro si sono presentati Benny Carbone, Fabio Galante e Nicola Ventola. Ecco le loro dichiarazioni:

CARBONE – “Il derby per noi che abbiamo indossato questa maglia vale tantissimo. E’ una partita a sé, giocarlo a San Siro è indimenticabile. Non c’è tatticismo, ma solo chi ha più cuore e voglia di vincerla. I tifosi la sentono tanto. Oggi la vinci col cuore“.

GALANTE – “Sono partite particolari, in cui non conta la classifica, non contano infortunati e stato di forma. E’ una partita per tutta la città. Il Verona ci ha fatto due piaceri, fermando prima Lazio e poi Juventus. Ma dobbiamo guardare a noi stessi e portare a casa la vittoria“.

VENTOLA – “Il Milan è in netta ripresa, ma l’Inter è più collaudata con Conte. L’Inter è superiore, ma come detto il derby è sempre 50-50. Ma sono fiducioso“.

(Fonte: Inter TV)