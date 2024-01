Caressa: “Niente complotti ma gli arbitri non hanno più credibilità”. E poi fa una proposta

"Al di là degli errori specifici, non c'è credibilità per il mondo arbitrale. Non mi riduco ad un episodio singolo, non voglio che si parli di complotti. Questa è una cosa non violenta ma da qui nasce il gol. La Salernitana oggi ha protestato, il Verona ieri. Il problema fondamentale, da inizio anno, ci sono errori clamorosi. Non faccio calcoli ma vanno fatti discorsi seri: non si capisce più niente, c'è resistenza a chiamare alcuni arbitri al VAR perché poi le valutazioni di alcuni arbitri vengono penalizzati in caso di chiamate al VAR. Ci facciano vedere i voti degli arbitri, così ci levano il dubbio. Io non ci credo che abbiamo tutti arbitri scarsi e varisti scarsissimi, i voti vanno dati come squadra. E dovrebbero lavorare sempre di squadra"