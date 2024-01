Bucciantini: “Frattesi lo voleva tutta Italia, lui ha scelto l’Inter. Ieri col Verona…”

"Se vinci solo giocando bene, ne vinci 10 e non 15 come fatto dall'Inter", il commento di Marco Bucciantini

"L'Inter ha un punteggio altissimo, straordinario. Vediamo se la Juve riesce a stare in scia, l'Inter ha quasi due mesi di partite sul quarto posto se le perde tutte e le altre vincono. Il Verona è stretto nelle partite, ha orgoglio che supera il valore. Non era una partita facile, l'Inter non gioca sempre allo stesso modo. Se ne vinci 15 su 19, è ovvio che 2-3 ne vinci così. Se vinci solo giocando bene, ne vinci 10. Frattesi ha dato pochissimo finora, l'acquisto più oneroso del mercato. Lo voleva tutta Italia e lui ha scelto l'Inter, entra all'80' e fa gol"