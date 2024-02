"Spero sia una partita aperta e non noiosa. Le chiavi sono Mkhitaryan che cercherà spazio alle spalle di Locatelli e poi le conclusioni da lontano di Calhanoglu e Dimarco, la Juve quello concede. Dall'altra, per la Juventus, i calci piazzati, sono una delle armi della Juve. Yildiz per me gioca, Chiesa è bravo ad andare negli spazi, Yildiz vede gli spazi. Chiesa può spezzare la partita se entra. La Juve ha la responsabilità di tenere il campionato aperto, se l'Inter prende il solco, noi ci annoiamo fino a maggio. Per questo alla Juve va bene il pareggio, ha anche un calendario con meno partite. La Juventus ha cambiato atteggiamento: se non credesse allo scudetto non avrebbe preso Alcaraz. E poi un'ora e mezza di discorso prima dell'allenamento non l'avrebbe fatto Allegri"