"All'andata è stata una partita non bellissima con dei gol bellissimi secondo me. Bisogna capire chi vuole tenere la palla e dove la si va a prendere. Sono curioso di vedere, hanno due modi di dominare il campo, di risalire il campo. Mi aspetto che la Juve sia un po' più dietro, è brava a farseli venire in casa e poi ripartire. Però proverei ad andarli a pressare, se fai giocare quel centrocampo che ha l'Inter..."