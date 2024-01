Caressa: “Gialli in Supercoppa da scontare in campionato? Una cosa ridicola, non va bene”

Fabio Caressa non condivide il regolamento che impone lo stop in campionato agli ammoniti, da diffidati, in Supercoppa

"Pongo anche il problema: ma secondo voi è giusto che si debbano pagare i gialli della Supercoppa in campionato? Quindi uno gioca due partite in più e in più deve pagare i gialli perché altrimenti là in Supercoppa non ci sarebbero stati giocatori in finale? Dai, è una cosa ridicola, non va bene"