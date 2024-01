Fiorentina-Inter, probabile formazione: torna Bastoni dal 1′. Carlos Augusto fa rifiatare Dimarco

Le possibili scelte di formazione del tecnico nerazzurro in vista della gara del Franchi

Dopo i pareggi di Milan e soprattutto Juve, l'Inter questa sera ha una grande opportunità. Al Franchi i nerazzurri sfidano la Fiorentina in una delle trasferte storicamente ostiche per l'Inter. Senza Calhanoglu e Barella, Simone Inzaghi lancia dal 1' Frattesi e Asllani, per i due la gara di Firenze rappresenta una grande opportunità.