Caressa: “L’Inter batterà il Crotone ma non vincerà con la Sampdoria”. Zazzaroni non è d’accordo

Intervenuti ai microfoni di Deejay Football in onda su Radio Deejay, Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni si sono lanciati nei pronostici di campionato sul doppio turno. “L’Inter pareggia con la Sampdoria mercoledì”, sentenzia Caressa che poi conferma la vittoria dell’Inter domenica contro il Crotone. Zazzaroni, invece, non è molto d’accordo: il direttore del CorSport opta per la vittoria dell’Inter a Genova ma anche contro il Crotone. “Uno per forza, non si può non mettere”, il commento di Zazzaroni per Inter-Crotone.