Zazzaroni: “Per Conte non c’è posto nel ristorante europeo. Resiste la trattoria italiana”

Nel suo editoriale di oggi, Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, si è soffermato anche sull’incontro di ieri in casa Inter. Sarcastico il commento del noto giornalista: “Proprio ieri i vertici si sono incontrati per fare il punto, riallinearsi e attribuire contenuti miracolistici all’unico obiettivo rimasto: lo scudetto. Sono trascorsi sei anni, quasi sette, da quando lo juventino Antonio spiegò che non ci si può «sedere al ristorante da 100 euro con 10 euro in tasca». Da allora sono cambiate tante cose. Nel ristorante europeo non c’è più posto almeno per lui, resiste la trattoria italiana, ma dalle tasche gli euro – anche grazie al covid – sono spariti. «Finiti i canditi», Zhang said”.