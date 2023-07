Carnevali: “Frattesi? Felice per lui. Rogerio non ceduto per motivi etici. A Lotito dico…”

Negli anni passati, però, è vero che Berardi ci ripensò sulla Juventus, giusto? — «Ma questa è una cosa che si dice da tempo. Era giovane, ci fu un avvicinamento importante con i bianconeri ma lui fece altre scelte, restando con noi».

Ha aggiunte da fare? — «Sì: Berardi è la nostra bandiera e il suo valore economico è in linea con le sue capacità e acquistabile da chi se lo può permettere».

Ogni santo mercato Mimmo è accostato ad almeno tre big. Oggi? — «E’ la nostra bandiera che vorremmo restasse qui. Il fatto che venga accostato a grandi squadre lo vedo in maniera positiva: sappiamo dare un valore ai nostri ragazzi. Ma ripeto, io spero che rimanga anche perché il concetto di bandiera è quasi svanito. In questo calcio che segue la strada dei soldi, beh, un esempio che rimane non fa mai male al nostro calcio».

C’è un altro esempio che merita conferma: è vero che non avete ceduto Rogerio allo Spartak Mosca per un codice etico? — «Verissimo. La trattativa è stata fatta dal suo procuratore, c’è stata una proposta davvero molto importante pari a 8 milioni di euro e considerando tutto abbiamo deciso di non procedere come proprietà e dirigenza. Motivi etici: non abbiamo voluto trattare coi russi».

A costo di perderlo a zero, vista la scadenza nel 2024. — «Abbiamo voluto far prevalere la coscienza di non fare affari con un certo paese. E sì, a costo di perderlo a zero. Non è che Rogerio non sia più sul mercato. Lo è. Ma la scelta è stata di natura diversa, qualora dovessero arrivare offerte da altri club le valuteremo».

Anche questa, di stampo etico, è una sorta di “ribellione” alla quale si sta assistendo nel calcio odierno: Mbappé, Lukaku, Bonucci. Insomma, le società non vogliono più sottostare al potere smisurato dei giocatori. — «Tema delicato ma anche molto importante. Ci sono molte società calcistiche in difficoltà e il fatto che abbiamo più potere sui calciatori mi pare giusto. E mi pare anche ora. L’importante è fare sempre tutto con estremo buonsenso».

E l’Arabia che tutto piglia? — «Non riesco ancora a immaginare quale possa essere il futuro là. Con la lista di giocatori che hanno portato nel campionato, le cose non cambiano, non bastano: dovrebbero rifare proprio un bel po’ di squadre. Certamente cifre del genere destabilizzano il nostro campionato…».

Le dispiace per aver dovuto “mollare” Frattesi? — «Il Sassuolo ha dimostrato che si può stare a lungo in A valorizzando i propri giocatori. Rispondendo: non sono dispiaciuto. Sono contento. Anzi felice per lui».

