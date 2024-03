Cesare Casadei, ex prodigio delle giovanili dell'Inter e oggi in forza al Chelsea, ieri ha trovato il suo primo gol con la maglia dell'Italia U21 : "Segnare con la Nazionale è meraviglioso, farlo a casa lo è ancora di più. Forse al 'Manuzzi' avevo giocato qualche partita da piccolino con le giovanili del Cesena, ma di questo livello mai".

"L'attenzione mediatica? Questa pressione non la sento, cerco sempre di fare del mio meglio con la consapevolezza di non aver fatto ancora niente. Anzi, cerco sempre di migliorarmi. Fabbian? Le nostre strade, almeno quelle da coinquilini, si sono divise, ma restiamo legatissimi, come con altri compagni della Primavera dell'Inter. Abbiamo ancora una chat dove ogni tanto ci scriviamo. Le parole di Spalletti? Questa è una cosa è estremamente motivante per tutti noi. Sapere che il mister della Nazionale ci segue è stimolante, perché quella maglia è il sogno di tutti. Un sogno, ma anche una responsabilità: perché tutti quei bambini che ieri ci hanno acclamati ci vedono come degli esempi. E noi dobbiamo esserlo sempre".