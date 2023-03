Cassano: “Europeo un miracolo di Mancini. Adani oggi giocherebbe con una gamba”

In diretta alla Bobo TV su Twitch, l’ex attaccante Antonio Cassano ha parlato così del lavoro del ct della Nazionale Roberto Mancini: “Il miracolo l’ha fatto vincendo l’Europeo. Ma noi siamo scarsi, non facciamo due passaggi di fila ragazzi, questa è l’Italia. Lui poteva andarsene dopo aver vinto, invece è rimasto.

Ma noi siamo scarsi, Berardi fa benissimo in Italia, in Nazionale non la prende mai. A centrocampo nessuno fa niente. Adani se fosse nato oggi avrebbe giocato con una sola gamba. La sua sfortuna è che aveva davanti Nesta, Maldini, Cannavaro, questi qui. Complimenti a Mancini, aveva Toloi e Acerbi in difesa, non scherziamo ragazzi. La Federazione deve appoggiare Mancini e dobbiamo lavorare sui giovani, ma quelli buoni. Vanno buttati dentro i forti, non tutti i giovani”.