Cassano: “Barella corre e si sbraccia, questo è. Non fa 3/4 gol a gara”

Antonio Cassano ancora una volta durissimo su Nicolò Barella: "Non è che fa 3 o 4 gol a partita. Corre, si sbraccia, questo è"

In diretta alla Bobo TV su Twitch, l’ex attaccante Antonio Cassano ha analizzato così il centrocampo della Nazionale dopo il ko contro l’Inghilterra: “Dell’Italia mi preoccupa il centrocampo. La magia ora è finita. Jorginho non è Xavi o Iniesta o Pirlo, questo è Jorginho.

L’altro è Barella e lo vediamo anche all’Inter. Non è che fa 3 o 4 gol a partita. Corre, si sbraccia, Barella è questo ragazzi. Verratti si gira e rigira su di se, quello fa, sapete come la penso. Noi abbiamo i giocatori pseudo-forti, come questi”, le sue durissime parole anche sul centrocampista dell’Inter.