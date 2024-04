Antonio Cassano senza peli sulla lingua. Ecco il pensiero dell’ex attaccante in Rai su Allegri e Mourinho: “Juve? La questione va avanti da 3 anni, la squadra gioca male. La squadra non ha un senso. Allegri continua a dire che conta il risultato e non ha vinto niente in queste ultime tre stagioni, quindi dovrebbe fare un passo indietro. La Juventus ha in squadra 17 nazionali e ha speso 160 milioni di euro sul mercato per Bremer e Vlahovic, ma gioca alla carlona e non riesce a fare 3 passaggi di fila. Quando parla di quarto posto in classifica come obiettivo, prende in giro tutti e dice una bugia, prende in giro tutti i tifosi della Juventus. Lui non fa crescere i giovani, diciamolo. La Juve lo ha preso e gli ha dato 10 milioni a stagioni per vincere, diciamolo.