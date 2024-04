Inter, da ThuLa e Dumfries al sostituto di Bastoni: la probabile per Udine

La probabile formazione dell’Inter per la sfida di Udine di questa sera. Simone Inzaghi deve fare a meno di tre giocatori: Bastoni, Cuadrado e de Vrij, tutti hanno nel mirino il Cagliari. Ecco le ultimissime dal Corriere dello Sport sulle scelte dell’allenatore: “In difesa Carlos Augusto è in pole position per rimpiazzare l’infortunato Bastoni sulla sinistra mentre, a destra, Dumfries è avvantaggiato rispetto a Darmian per una maglia da titolare. L’olandese non parte dal primo minuto in campionato da oltre un mese, dalla sfida casalinga contro il Genoa a inizio marzo, e anche per lui stasera sarà un esame importante in attesa di capire cosa succederà a proposito del suo futuro con l’Inter”, si legge. E davanti ci sarà la ThuLa, non ci sono dubbi sui due attaccanti titolari, col ritorno di Arnautovic in panchina.