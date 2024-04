Cassano: “Leao? Giocatore normale con tanta stampa. Altro che fuoriclasse, non è Lautaro”

Antonio Cassano critica duramente Rafael Leao . Ecco le parole dell’ex attaccante in Rai sul calciatore del Milan: “Ricreduto su Leao? Assolutamente no. Se io vado a vedere, come esterno l’anno scorso Rashford fa 26 gol e un campionato meraviglioso, facendo le due fasi, idem Kvara. Foden ha un anno in meno, ha già fatto 21 gol e 10 assist quest’anno. Parliamo di cosa? In Italia siccome il campionato non è buono è così. Lui pensa di essere un fenomeno e c’è gente che gli va dietro: è un buon giocatore con una grande forza fisica.

Gente come Kakà, Rui Costa, Vinicius oggi, quanto dovrebbero prendere allora? Un giocatore normale con forza fisica, ha fatto 8 gol, in 5 mesi e mezzo non ha segnato, in un campionato farlocco come quello Italiano. Vale cosa? Quando giocavo io, lui non giocava neanche per il sesto o settimo posto, in Italia si è bravi a fare questo. Fuoriclasse? Assolutamente no. Guardate Lautaro che corre, lotta, si sacrifica, lui sì che è leader. Guardate Lobotka, è da Barcellona o Bayern Monaco, nessuno ne parla. C’è gente che ha una stampa molto buona”. Leao su X ha risposto con sette emoji del pagliaccio a un video dell’intervento di Cassano proprio su di lui…