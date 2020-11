Inter, problemi alla caviglia per Pinamonti: oggi nuovi accertamenti, Torino a rischio

Tornato al gol in Under 21, Andrea Pinamonti ha fatto rientro anticipato ad Appiano Gentile, complice l’ammonizione ricevuta contro il Lussemburgo che lo costringerà a saltare la sfida di domani contro la Svezia. L’Inter, tuttavia, rischia di non averlo a disposizione per la prossima partita contro il Torino a causa di una botta alla caviglia. Le condizione dell’attaccante classe ’99, come riporta Tuttosport, verranno valutate nella giornata di oggi: “Pinamonti è tornato a Milano lasciando il ritiro dell’Under 21 perché squalificato, ma portandosi in dote una caviglia, la destra, molto gonfia a causa di una forte botta. Oggi sono previsti accertamenti per capire l’entità del guaio che rischia di escluderlo dal match di domenica col Torino“.