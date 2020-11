Verso Inter-Torino, tampone negativo per Gagliardini. Pinamonti e Sensi, la situazione

Antonio Conte può tirare un sospiro di sollievo. Contro il Torino il tecnico nerazzurro avrà a disposizione Roberto Gagliardini. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il centrocampista ieri si è allenato ad Appiano Gentile: “Negativo al test rapido fatto alla Pinetina, aspetta oggi la conferma dal giro di tamponi fatto ieri ai nerazzurri“.

“Attesa anche per la negativizzazione di Padelli. Per Andrea Pinamonti servirà aspettare oggi che la caviglia destra colpita in U21 si sgonfi per poter fare gli esami clinici. Pure Aleksandar Kolarov deve recuperare dall’affaticamento muscolare che lo ha fatto rientrare dalla nazionale. Prosegue il recupero di Sensi”.

(Gazzetta dello Sport)