CdS conferma FCIN1908 – Inter, extra-budget da Zhang? Presto summit con la dirigenza

Le riflessioni ruotano principalmente attorno al sostituto di Cuadrado. E con ogni probabilità a quello si fermeranno in ottica mercato. Perché Lautaro e Thuram viaggiano a ritmi impressionanti e avrebbero sicuramente bisogno di alternative più affidabili, ma il margine è molto difficile emerga. "Alle loro spalle, però, c’è poco o nulla, considerato il rendimento finora di Sanchez e Arnautovic. Un’aggiunta là davanti servirebbe eccome, ma non arriverà", conferma anche il Corriere dello Sport.

Continua il quotidiano, confermando un'anticipazione proposta da Fcinter1908.it: "Non ci sono risorse a disposizione e se ne spunterà qualcuna servirà per “tappare” il buco creato dall’operazione di Cuadrado. All’inizio della prossima settimana ci sarà un contatto con Zhang per capire se ci potrà essere un extra-budget. Ma i margini sono piuttosto ristretti. Ancora una volta la differenza dovrà farla la bravura di Marotta e Ausilio. In ogni caso, l'obiettivo è un esterno più che un difensore: quindi, nel caso, più Buchanan di Djalò".