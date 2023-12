FCIN1908 / Inter, si deve sostituire Cuadrado. I dirigenti chiedono Buchanan a Zhang

Piero Ausilio, in Calabria per ritirare un premio, ha parlato del mercato dell'Inter e si è soffermato anche sul problema di Cuadrado. Il calciatore colombiano si opererà in Finlandia al tendine d'Achille che lo tormenta ormai da tempo e serviranno tre mesi di stop per ritrovare la forma. Per questo la società nerazzurra dovrà trovare un sostituto. Il direttore sportivo nerazzurro ha detto che la notizia dell'intervento ha colto tutti di sorpresa e che è ancora presto per parlare di nomi.