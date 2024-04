Una domenica indimenticabile per l'Inter. E interminabile, iniziata già al mattino, con la vittoria sul Torino all'ora di pranzo, e proseguita fino a notte fonda con la parata per le strade di Milano, da San Siro al Duomo, per festeggiare lo scudetto della seconda stella e ricevere tutto l'affetto del popolo nerazzurro. Il Corriere dello Sport ripercorre questa giornata trionfale: "Per una volta faccio obiezione di coscienza, lascio perdere i social. Proprio non li considero. Tutti i giorni il mondo ci sembra trasferito lì, esiste solo quello che passa e che sfonda lì, misura e baricentro per campare adeguati. Improvvisamente, la festa scudetto. E grazie al cielo tutto torna analogico, reale, vero. Se qualcosa di impalpabile c'è, sta nell'emotivo e nel sentimentale, comunque roba più vera e concreta del reale.