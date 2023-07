Cerruti: “Inter, la stagione inizia senza portieri. Inzaghi per ora col vice del vice”

Congedati per motivi diversi André Onana, pronto a raggiungere il Manchester United, il “secondo” Samir Handanovic e il “terzo” Alex Cordaz, esiste soltanto la certezza che oggi l’Inter disputerà la prima partitella della stagione con il terzo portiere tra i pali. Contro il Lugano, che la settimana prossima debutterà nel campionato svizzero, ci sarà Raffaele Di Gennaro, 30 anni il prossimo 3 ottobre, cresciuto nella Primavera nerazzurra, tornato alla base dopo una stagione in C nel Gubbio.

L’acquisto ideale, per i tempi, per le qualità e per l’età, sarebbe stato il ventiseienne Guglielmo Vicario dell’Empoli, che aveva anche il doppio vantaggio di essere italiano e di conoscere il nostro campionato, ma il Tottenham con venti milioni ha anticipato tutti. A scanso di facili equivoci, Beppe Marotta e Piero Ausilio sono esenti da colpe perché il presidente Steven Zhang, con classica mentalità cinese, non ha autorizzato alcuna spesa prima di incassare e questo spiega il motivo per cui la trattativa per cedere Onana ha bloccato tutte le operazioni, in uscita per Lukaku e in entrata per il nuovo portiere.

Visto che Onana è ufficialmente un “ex”, non dovrebbero più esserci ostacoli economici per l’arrivo dal Bayern di Yann Sommer, 35 anni il prossimo 17 dicembre, titolare della Svizzera che ha contribuito a sbarrare all’Italia di Mancini le porte della qualificazione all’ultimo Mondiale. In aggiunta e in alternativa, con il vantaggio dell’età, in lista d’attesa c’è il promettente ucraino dello Shakhtar Anatolij Trubin, 21 anni, ma già con esperienza di Champions.

Tutto chiaro e tutto pronto da settimane, anche se il tempo passa in fretta e tra un mese e un giorno l’Inter debutterà in campionato ospitando il Monza, in cui tra l’altro è stato riscattato e valorizzato Michele Di Gregorio, altro portiere cresciuto nella Primavera nerazzurra con cui vinse uno scudetto. Non sappiamo quale sarà il suo dirimpettaio quella sera a San Siro, ma sappiamo che oggi l’Inter riparte con il “vice” del “vice” in porta.