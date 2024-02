La Champions League è ripartita. A dare il via agli ottavi di finale di Champions ci hanno penate il Manchester City e il Real Madrid. La squadra di Guardiola, di scena in casa del Copenaghen, vince 3-1 grazie alle reti di De Bruyne, Bernardo Silva e Foden; di Mattsson il momentaneo pareggio. Vittoria anche per il Real Madrid che si impone 1-0 in casa del Lipsia grazie a una rete di Brahim Diaz.