La prima pagina del giornale sportivo sul mercato della Roma e sulla lotta per i posti in Europa

"Roma, voglia di Chiesa. Daniele De Rossi spinge e Friedkin ci prova. Federico non ha ancora rinnovato con la Juve il contratto che è in scadenza tra 13 mesi: è la priorità del tecnico giallorosso. Segnali positivi". Con questa indiscrezione di calciomercato, sul futuro del giocatore bianconero, apre la prima pagina del Corriere dello Sport.

"L'Atalanta vince due a uno a Salerno: ora è quinta con i giallorossi. Gasperini polemico: «Le nostre partite rinviate per motivi seri e non per un codice giallo». "Napoli, un altro regalo. A Udine si fa rimontare al 92esimo: finisce uno a uno, solo otto punti nelle ultime otto giornate".