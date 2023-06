Ciarravano: “Inzaghi l’ha preparata alla perfezione: l’Inter ha giocato alla pari del City”

"L'Inter ha giocato alla pari, il City meritava la Champions per quello che ha fatto in tutto il cammino. Pensiamo anche alla semifinale di ritorno, nella singola partita l'Inter avrebbe meritato almeno i supplementari, gli xG dell'Inter sono stati superiori a quelli del City, l'Inter ha dimostrato di potersela giocare, questo è il punto di partenza anche se fa male perderla così. Se la partita è stata pari per tanto tempo è perché Inzaghi l'ha preparata alla perfezione, tatticamente Guardiola ha sofferto. Il calcio italiano si è evoluto, da qui si può ripartire"