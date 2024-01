Cioffi: “Samardzic? Le voci disturbano. Ma deve dare tutto per l’Udinese fino all’ultimo”

"La settimana è cominciata con rabbia sana per la sconfitta contro la Lazio secondo me immeritata. La competizione si è alzata con il rientro di tre giocatori e, di conseguenza, tutto viene più forte". Lo ha detto Gabriele Cioffi, in conferenza stampa, prima di partire alla volta di Firenze, dove domani affronterà la squadra viola. Circa le scelte e le nuove disponibilità, il tecnico ha fatto sapere che in porta giocherà ancora Okoye, mentre per l'attacco Brenner ha un'autonomia di una decina di minuti e Davis di almeno mezz'ora.

Discorso diverso per il difensore Giannetti: "Mi è piaciuto molto, è stata una sorpresa, è stato un mese fermo, ha sofferto ma è come si fosse sempre allenato con noi, cattivo, deciso nelle letture, deve aspettare però il giro della ruota, perché ad oggi i difensori stanno facendo bene". Per l'allenatore dei friulani, "Italiano e la Fiorentina stanno facendo un lavoro importante, anche di mentalità, che crei anche con i risultati. Mi aspetto una gara difficilissima con un ambiente caldo, è una squadra battibile come tutte. Noi andiamo là per i punti, così come loro: onore a chi avrà più coraggio". Rispetto al piano tattico da proporre, Cioffi ha ammonito: "Se siamo compatti, siamo scomodi per tutti, se ci allunghiamo, come successo con la Lazio, invece penalizziamo la squadra. Sono convinto che, compatti, possiamo dire la nostra. La Fiorentina ha tante individualità che possono metterci in difficoltà e dovremo seguire il nostro piano".