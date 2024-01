Valentin Carboni, progetto di campione. Rientro all’Inter? Non se ne parla, strategia definita

"L’Inter, proprietaria del cartellino, questa sera vedrà i miglioramenti in prima persona. La sua è una crescita costante iniziata in pratica dal 5 novembre con la trasferta di Verona. Da lì in avanti, subentrando, ha iniziato a essere concreto per il lavoro del Monza. Concreto e utile. Il gol arriva il 1° dicembre contro la Juventus e lì c’è un ulteriore step, una presa di coscienza di quanto possa incidere nel meccanismo brianzolo. L’Inter ha sempre avuto stima e fiducia in Valentin. Ma non è nemmeno nata nella testa dei dirigenti nerazzurri l’idea di intavolare con il Monza un rientro preventivo alla base".

"Carboni resterà a Monza fino a giugno, lavorerà per crescere ancora di più, giocando minuti sostanziosi per ripresentarsi alla Pinetina in estate con un bagaglio fisico e tecnico più robusto. Solo allora l’Inter deciderà come costruire il futuro del talento italo-argentino. Il quale tra la sua esplosione e le assenze di Gianluca Caprari (infortunio) e del Papu Gomez (squalifica per doping) sta sfruttando appieno il momento", aggiunge il quotidiano.

