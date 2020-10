Colonnese: “Due punti persi per l’Inter, Perisic si è fatto beffare. Oggi Vidal il migliore in campo”

Intervenuto a Tutti Convocati, l’ex difensore dell’Inter Ciccio Colonnese ha parlato della sfida dei nerazzurri in casa della Lazio terminata 1-1:

“Oggi l’Inter ha perso due punti. Giocava contro una squadra forte come la Lazio, ma la partita era indirizzata. Perisic si è fatto beffare, non ha guardato l’uomo, un errore pagato a caro prezzo perché l’Inter aveva la partita in pugno. Un pareggio a Roma con la Lazio ci può stare, è importante che certe certezze non vengano minate anche se oggi sono due punti persi. Vidal ha fatto un’ottima gara. Sa giocare a calcio, sa farsi trovare nella giusta posizione. Oggi è stato il migliore. Barella invece ha fatto molta fatica”