Inter, Marocchi: “Perisic non ha mai pensato a difendere. Scoccata la scintilla con Conte”

Prima della partita contro la Lazio a Skysport Giancarlo Marocchi ha parlato delle scelte di Conte: «Gagliardini è molto utile per questa squadra. Perisic è stato messo ad affrontare Lazzari su quella fascia. Lui che di fare la fase difensiva nella sua carriera non ci ha mai pensato minimamente, ma pare che tra lui e Conte sia scoccata una scintilla perché lo ripropone dopo essere andato così e così contro la Fiorentina. I centrocampisti non hanno posizione fisse, ruotano, anche Gagliardini che fa equilibrio a centrocampo va a tirare in porta».

(Fonte: SS24)