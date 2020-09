Godin: “Cagliari? Parlavo con Barella e Nainggolan”. Giulini: “Ho temuto perché con l’Inter…”

“Ho scelto con il cuore. Al presidente ho dato la mia parola subito e poi ci sono stati dieci giorni di trattativa”. Lo ha detto Diego Godin, difensore del Cagliari, nel corso della sua presentazione ufficiale. “Ho parlato con Barella, Nainggolan e Nandez che mi chiamava ogni giorno”, ha aggiunto l’uruguaiano.

Sul suo arrivo anche il presidente Tommaso Giulini ha commentato: “Non e’ stata una trattativa facile, perche’ portare via un giocatore cosi’ importante all’Inter non e’ stato semplice. Ci sono stati momenti in cui ho temuto, ma contavo sulla parola di Diego Godin: mi ha detto che era la sua prima scelta ed e’ stato cosi'”.