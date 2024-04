Compagnoni: “Lukaku via dalla Roma? Lo vedrei bene in questa italiana”

In studio a Sky Sport, il noto giornalista Maurizio Compagnoni ha parlato così di presente e futuro di Romelu Lukaku. “Big Rom via dalla Roma? Dipende molto dalle possibilità di recuperare al 100% Abraham. L’operazione Lukaku è molto dispendiosa, a meno che non faccia sfracelli per restare a giugno, credo la Roma terrà Abraham e Azmoun. Io mi immagino anche club italiani interessati… Napoli per dire? Se andasse via Osimhen, io lo vedrei bene lì con Raspadori per esempio. Non è una notizia eh, sia chiaro, è un mio ragionamento…”, le sue parole.