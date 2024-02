12 agosto 1998: l'Inter a San Siro affronta lo Skonto Riga nell'andata del secondo turno preliminare di Champions League, viatico per accedere alla fase a gironi. Roberto Baggio esordisce segnando il gol del definitivo 4-0 e servendo tre assist nei primi tre gol dell'Inter. Un esordio straordinario.

Tra i suoi gol più importanti ci sono sicuramente i due realizzati in Champions League contro il Real Madrid nella stagione 1998/99. Nella quinta giornata della fase a gironi entra in campo nella ripresa e fissa il risultato sul 3-1 che ipoteca la qualificazione ai quarti di finale della massima competizione continentale.

In nerazzurro è diventato iconico sicuramente grazie alla doppietta con cui ha deciso lo spareggio per accedere alla Champions League, giocato contro il Parma nella stagione 1999/2000.

Sono 17 i gol segnati da Baggio nelle due stagioni giocate in nerazzurro. Oltre alle doppiette già citate, i tifosi ricordano ancora oggi la splendida rete realizzata contro la Roma.

