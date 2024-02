Dopo la grande vittoria contro la Salernitana, l'Inter di Simone Inzaghi è già tornata in campo ad Appiano Gentile per preparare la sfida contro l'Atletico Madrid di Simeone per l'andata degli ottavi di finale di Champions League.

Come riferisce Sky Sport, i nerazzurri, come di consueto, si sono divisi in due gruppi: chi ha giocato ieri sera ha svolto una seduta defaticante, mentre allenamento più sostenuto per chi non era in campo contro la Salernitana. L'allenatore dell'Inter ha le idee piuttosto chiare, visto che sarà confermata la formazione di ieri, a eccezione degli esterni di centrocampo, dove torneranno Federico Dimarco a sinistra e Matteo Darmian a destra.