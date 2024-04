Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Vitoria de Guimarães, Sergio Conceiçao è tornato a parlare di Mehdi Taremi . Il tecnico del Porto conferma che l'attaccante, che la prossima stagione vestirà la maglia dell'Inter, sta bene ed è pronto a scendere in campo.

"È sempre stato concentrato. Quando non è stato convocato per un problema tecnico è stato perché non stava benissimo fisicamente, ma ha tanta voglia di giocare, come tutti i componenti del gruppo. Se stai bene sei convocato. Lui sta bene".