Danimarca, direttore comunicazione Federcalcio: “Eriksen, condizioni stabili e buone”

Arrivano comunicazioni sul centrocampista nerazzurro che è ancora ricoverato in ospedale per accertamenti dopo il malore che gli ha fatto rischiare la vita

"Le condizioni di Eriksen sono stabili e buone". Le parole, che arrivano dalla Danimarca, rincuorano i tifosi di tutto il mondo e in particolare quelli dell'Inter. Sono dichiarazioni che arrivano dal direttore della comunicazione della Federcalcio danese, Jakob Hoyer, che ha anche aggiunto che il giocatore è ancora in ospedale.

I giocatori hanno parlato con lui in video chiamata e Schmeichel e Kjaergli hanno fatto visita ieri mattina. «A modo suo ha detto che dobbiamo pensare alla sfida di giovedì con il Belgio. Questo significa tanto», ha spiegato il centrocampista Pierre-Emile Hojbjerg. Fuori dall'ospedale di Copenaghen, dove si trova ricoverato il centrocampista nerazzurro, è stato realizzato un murales con il suo nome e la scritta in danese uno per tutti, tutti per uno.