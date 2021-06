Sky – Eriksen sotto osservazione da 48 ore. Da iter domani dovrebbe lasciare l’ospedale

Il danese si sottoporrà oggi ad esami specialistici: c'è prudenza da parte dello staff medico dell'ospedale di Copenaghen

Christian Eriksen è da 48 ore in osservazione all'Ospedale di Copenaghen. Oggi, come vi abbiamo già riferito, il giocatore sarà sottoposto ad esami più approfondisti e specialistici che riguarderanno proprio il cuore. C'è molta prudenza su quelli che saranno i passi successivi per il centrocampista dell'Inter.