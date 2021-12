Condò: “Stasera l’Inter gioca per il dolce. Quarti possibili. Ma deve darsi una mano”

Il giornalista ha parlato della gara con il Real Madrid e delle possibilità dei nerazzurri di proseguire il cammino in Champions

L'Inter è a Madrid per l'ultima partita del girone e Paolo Condò ha parlato della gara contro il Real in questi termini:

«Diciamo che questa sera il Milan gioca per la bistecca e i nerazzurri giocano per il dolce. Ma è un dolce importantissimo se arriva. Perché credo che questa Inter abbia le carte in regola per arrivare come minimo ai quarti di finale però deve darsi una mano ottenendo l'urna meno complicata».