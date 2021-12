Real Madrid-Inter, le PROBABILI formazioni: torna Lautaro, tante conferme per Inzaghi

Dopo l'assenza contro la Roma, l'attaccante argentino torna titolare nell'Inter. A destra tocca ancora a Dumfries

Ultima partita del girone di Champions, l'Inter è già qualificata agli ottavi di finale ma si gioca il primo posto nella gara contro il Real Madrid. I nerazzurri arrivano all'impegno dopo un bel filotto di vittorie, Inzaghi ha qualche dubbio ma non dovrebbe cambiare molto rispetto alla formazione scelta per la gara dell'Olimpico con la Roma.

Tutto confermato, con D'Ambrosio in difesa insieme a Skriniar e Bastoni. In mediana i solite tre: Barella, Brozovic e Calhanoglu, sulle corsie laterali conferma per Dumfries e per l'inamovibile Perisic. In attacco torna Lautaro, al fianco di Dzeko. Queste le probabili formazioni secondo Sky Sport: