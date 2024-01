Condò: “Inter-Juve, sarà duello scudetto fino in fondo. Con questo Vlahovic…”

In collegamento a Sky Sport, il noto giornalista Paolo Condò ha parlato della corsa scudetto dopo la vittoria della Juventus per 3-0 col Sassuolo. Ecco le sue dichiarazioni: “Inter-Juve sarà un bel duello scudetto che durerà fino in fondo. I bianconeri hanno trovato Vlahovic, ora ha la continuità necessaria. Il duello c’è, non ci sono più dubbi su questo”, le sue parole.