Condò: “Inter, riprendi Radja. Un top è già stato preso. Terrei Eriksen a costo di cedere…”

Negli studi di Sky Sport, Paolo Condò si è proiettato alla prossima stagione dell’Inter, in cui i nerazzurri saranno davvero chiamati a competere fino all’ultimo per togliere lo scudetto alla Juventus. Facendo il mercato sul prossimo mercato, Condò ha dichiarato:

“Un uomo prezioso è già stato preso ed è Hakimi, un grande giocatore. Quest’anno Young mi è piaciuto, ma ci vuole un altro giocatore più giovane. Nainggolan? Continuo a non capire. Ritengo un errore quello di averlo mandato via l’estate scorsa, penso che sia una cosa naturale richiamarlo dopo la stagione che ha fatto. Bisogna tenere Lautaro ed Eriksen e scegliere il danese anche a costo di mandare via altra gente, come Brozovic, che con lui non si sta sposando alla grande. Nella prossima stagione l’Inter deve essere chiara e partire dicendo che vuole vincere lo scudetto“.

(Fonte: Sky Sport)