Sky Sports – Inter, no United: Sanchez via dopo il Getafe se non viene comprato

Un no secco che, se confermato, complica non poco i piani della campagna europea dell’Inter di Antonio Conte. Secondo quanto riportato in Inghilterra da Sky Sports, il Manchester United avrebbe rifiutato ulteriormente la proposta nerazzurra di estendere fino al termine dell’Europa League il prestito attualmente in essere di Alexis Sanchez.

Allo stato attuale, infatti, i Red Devils hanno consentito all’Inter di trattenere il giocatore fino al 6 agosto, ovvero subito dopo la gara degli ottavi di finale di Europa League contro il Getafe. A quanto pare, dunque, nonostante le formule studiate da Viale della Liberazione per sbrogliare la matassa, il club inglese, forse spaventato di ritrovarsi il giocatore da avversario in un’ipotetica finale europea, avrebbe rifiutato di prolungare il prestito di Sanchez.

Sky Sports riferisce comunque che lo United resta disposto a discutere con l’Inter di un eventuale trasferimento del cileno in nerazzurro a titolo definitivo in vista della prossima stagione. Un problema in più, dunque, per Antonio Conte.

(Fonte: Sky Sports)