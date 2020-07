Paolo Condò ha risposto ad alcuni tifosi nerazzurri, che gli chiedevano una valutazione della situazione di Christian Eriksen. Il giornalista sportivo si è espresso con una speranza: “Mi ostino a credere che riuscirà a imporsi in Italia. L’ho definito cool jazz in una situazione dove il tecnico ama l’hard rock”. E ad un tifoso che suggeriva quindi che, fosse stato per Conte, Eriksen non sarebbe arrivato all’Inter, Condò ha confermato: “Questo ormai mi pare assodato”.