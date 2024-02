"Simone Inzaghi prima ha trovato la giusta misura per mantenere una pressione costante sulla difesa bianconera senza esporsi troppo al suo letale contropiede, e una volta sbloccato il risultato ha rivoltato la strategia come un guanto. Dell’Inter impressiona la fase di recupero alto del pallone, come una squadra di basket che domina a tal punto i rimbalzi da tirare a canestro tre volte per azione. È una questione di organizzazione di gioco ben codificata, e di singoli cresciuti a vista d’occhio grazie alle cure del tecnico. Per dirne una non è normale che Çalhanoglu diventi a 30 anni un regista di sbalorditivo livello: migliore in campo per distacco".